Популярной певицы не стало при загадочных обстоятельствах

В Индии тело популярной певицы Индер Каур нашли в канале рядом с Лудхианой

В Индии популярной певицы из штата Пенджаб не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Star.

Останки 29-летней Яшиндер Каур, известной под сценическим псевдонимом Индер Каур, обнаружили 19 мая в канале рядом с городом Лудхиана. 13 мая исполнительница одна отправилась за продуктами на автомобиле. Поиски начались после того, как Каур не вернулась, а ее телефон оказался выключен.

Полиция нашла машину певицы в деревне Рампур примерно в километре от места обнаружения останков. Следователи считают, что кто-то похитил популярную артистку, а затем расправился с ней. В деле также есть информация, что некто пытался сделать Каур своей женой против ее воли.

Поклонники певицы опубликовали в социальных сетях множество скорбных постов. Смерть Каур назвали тяжелой потерей для музыкальной сцены Пенджаба.

