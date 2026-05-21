Популярной певицы не стало при загадочных обстоятельствах

07:59, 21 мая 2026

В Индии тело популярной певицы Индер Каур нашли в канале рядом с Лудхианой
Никита Савин
Фото: @inderkaurofficial

В Индии популярной певицы из штата Пенджаб не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Star.

Останки 29-летней Яшиндер Каур, известной под сценическим псевдонимом Индер Каур, обнаружили 19 мая в канале рядом с городом Лудхиана. 13 мая исполнительница одна отправилась за продуктами на автомобиле. Поиски начались после того, как Каур не вернулась, а ее телефон оказался выключен.

Полиция нашла машину певицы в деревне Рампур примерно в километре от места обнаружения останков. Следователи считают, что кто-то похитил популярную артистку, а затем расправился с ней. В деле также есть информация, что некто пытался сделать Каур своей женой против ее воли.

Поклонники певицы опубликовали в социальных сетях множество скорбных постов. Смерть Каур назвали тяжелой потерей для музыкальной сцены Пенджаба.

Ранее сообщалось, что в Канаде неизвестные расправились с певицей и политической блогершей в ее собственном доме. Женщину несколько раз ударили ножом.

