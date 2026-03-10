Реклама

07:02, 10 марта 2026

Политическую обозревательницу и певицу закололи в собственном доме

В Канаде в собственном доме зарезали политическую обозревательницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @realnancygrewal

В Канаде неизвестные расправились с певицей и политической блогершей в ее собственном доме. Об этом сообщает Need To Know.

Экстренные службы прибыли в пригород города Виндзор вечером 3 марта после сообщения о нападении. В доме обнаружили 45-летнюю Нэнси Гревал с множественными ножевыми ранениями. Женщину, известную не только как певицу, но и как политическую обозревательницу с аудиторией более 100 тысяч человек, доставили в больницу, но спасти не смогли.

Гревал, имеющая пенджабские корни, часто высказывалась на острые темы индо-канадских отношений и критиковала движение за независимость Халистана в Индии. В своих публикациях она также поднимала вопросы о незаконной деятельности в некоторых гурдварах и нападениях на индуистские храмы, что вызывало резкую критику со стороны части сикхской общины.

Полиция пока не называет мотив преступления и не связывает его с политической деятельностью Гревал. Правоохранители приносят соболезнования семье и просят откликнуться всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Бразилии блогерша по имени Луанна Ракель де Араужо Мело попала в смертельную аварию в свой 29-й день рождения. Мело ехала в одной машине с 36-летним женихом и их общим другом. Они попали в аварию с участием фуры и грузовика, перевозившим помидоры.

