Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

В Бразилии блогерша Мело погибла в аварии вместе с женихом и другом

В Бразилии блогерша по имени Луанна Ракель де Араужо Мело попала в смертельную аварию в свой 29-й день рождения. Об этом сообщает газета Diário de Pernambuco.

Мело ехала в одной машине с 36-летним женихом Корбинианом Андреасом Денглером и их общим 24-летним другом. Они попали в аварию с участием фуры и грузовика, перевозившим помидоры.

Девушки, ее будущего мужа и их друга не стало на месте. Водителя грузовика доставили в больницу в критическом состоянии, водитель фуры получил незначительные травмы. Причины аварии еще выясняются.

Известно, что Мело была известным инфлюэнсером, вела блог о моде и фитнесе. Денглер владел тренажерным залом.

