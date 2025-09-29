Молодожены попали в смертельную аварию спустя месяц после свадьбы

В Бразилии молодожены погибли спустя месяц после свадьбы из-за пьяного водителя

В Бразилии молодоженов похоронили меньше чем через месяц после свадьбы. Об этом сообщает местное издание Metrópoles.

Жоао Педро Пруденсио Кардосо и Майнара Франс Шио попали в смертельную аварию. Поздно ночью они ехали по дороге на мотоцикле, как вдруг в них врезалась машина. Как впоследствии выяснила полиция, ее водитель был пьян.

19-летнего юноши и 18-летней девушки не стало на месте. Они не так давно сыграли свадьбу. Их брачная церемония прошла 28 августа.

