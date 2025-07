Молния поразила женщину через неделю после свадьбы

NTK: В Гондурасе молния убила женщину на пляже через неделю после свадьбы

В Гондурасе молния поразила женщину на глазах у мужа через неделю после свадьбы. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Трагическое происшествие случилось в муниципалитете Омоа в субботу, 5 июля. 23-летняя Стефани Лусеро Эльвир и ее избранник Кристиан Самир Альварес Молина из Тегусигальпы поженились 28 июня и отправились в Омоа на медовый месяц.

Молодожены проводили время на пляже, когда разразилась гроза. Молина фотографировал Эльвир, когда в нее ударила молния. Пострадавших срочно доставили в больницу. Молина получил тяжелые травмы, но выжил. Спасти Эльвир врачам не удалось. Родные рассказали, что она была очень добрым и отзывчивым человеком, а незадолго до свадьбы получила высшее образование.

Перед случившимся власти Омоа выпустили предупреждение, что 5 и 6 июля погода будет потенциально опасной.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну. Судном управлял жених бразильянки.