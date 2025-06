Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

NTK: Бразильянка согласилась выйти замуж и утонула через несколько часов

В Бразилии 38-летняя адвокат из штата Пернамбуку пошла ко дну вместе с яхтой, на борту которой за несколько часов до этого согласилась выйти замуж. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Трагическое происшествие случилось в субботу, 21 июня, у берегов города Кабу-ди-Санту-Агостинью. Мария Эдуарда Карвалью де Медейруш прислала родным видео, в котором рассказала, что стала невестой своего избранника, 55-летнего Серафико Перейру Кабрала Жуниора. «В ту субботу он сделал ей предложение, чтобы они могли назначить точную дату. Она прислала видео, на котором просто сияла», — рассказала двоюродная сестра женщины.

После этого жених и невеста отправились кататься по океану. Жуниор был за штурвалом яхтой и не справился с управлением. Судно пошло ко дну. Через три часа мужчина сумел выбраться на берег. Останки бразильянки вынесло на берег только 24 июня. На борту была также собака женщины, которую до сих пор не нашли.

Жуниор получил множественные ссадины и травму ноги, однако полностью поправится. Он также рассказал, что течение утащило яхту в зону шторма. Мужчина пытался вернуть судно в спокойные воды, но налетел на скалу. Он плыл к берегу вместе с Медейруш, но в какой-то момент ее накрыло большой волной. «Он принимает антибиотики из-за ран. Но эмоционально он просто на куски развалился», — описала состояние мужчины сестра Медейруш.

