Стало известно о скором визите Си Цзиньпина в КНДР

Yonhap: Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Мы получили разведывательные данные, указывающие на то, что президент Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Северную Корею», — приводит агентство слова высокопоставленного правительственного чиновника.

Другой правительственный чиновник заявил о высокой вероятности визита Си Цзиньпина в КНДР в конце этого месяца или в начале следующего.

По данным агентства, скорый визит Си Цзиньпина является следствием встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине на прошлой неделе. В ходе переговоров лидеры назвали общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи.

Еще один правительственный источник сообщил, что китайский лидер может попытаться выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Источник также сообщил, что во время государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен попросил Си Цзиньпина помочь в урегулировании межкорейских отношений, и лидер КНР положительно отреагировал на эту просьбу.

Трамп с 13 по 15 мая находился в Китае с официальным визитом. Белый дом выступил с заявлением по итогам визита президента США, подчеркнув, что Соединенные Штаты и Китай стремятся к денуклеаризации КНДР. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили этот план.