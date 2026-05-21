Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 21 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Назван приводящий к усталости после сна неочевидный фактор

Невролог Батюшка предупредила об усталости после сна из-за неправильной подушки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Плохой сон может быть результатом неправильно подобранной подушки, утверждает руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова. На этот неочевидный фактор она указала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Логиновой, не стоит выбирать слишком мягкую или чрезмерно жесткую подушку. «В первом случае подушка проваливается, не давая опоры, а во втором — создает точки давления и заставляет шею принимать неестественное положение», — предупредила она.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

При выборе подушки, добавила специалистка, необходимо ориентироваться на любимую позу для сна. «Для сна на боку требуется более высокая подушка. Чтобы точно подобрать ее высоту, необходимо измерить расстояние от шеи до конца плеча в положении лежа на боку», — отметила собеседница «Ленты.ру». Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, которая поддерживает естественный изгиб шеи, а для ночного отдыха на животе необходима максимально низкая подушка, добавила она.

В свою очередь, невролог Ангелина Батюшка заявила, что неправильная высота подушки приводит к постоянному напряжению мышц спины. В результате человек может просыпаться с дискомфортом в шее, ощущением усталости и головной болью. Еще одним неприятным последствием сна на неподходящей подушке доктор назвала проблемы с осанкой.

Ранее невролог Юлия Прокофьева оценила пользу привычки выпивать бокал вина перед сном. По ее словам, алкоголь действительно поможет быстрее заснуть, но утром человек проснется разбитым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

    С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

    В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

    В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

    Китайский инженер оценил подарок от Путина

    Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

    В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok