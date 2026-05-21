Мерц счел нереалистичным скорое вступление Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в ЕС в ближайшее время

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшее время. Об этом он написал в письме к руководству институтов Евросоюза, передает Welt.

«Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления в краткосрочной перспективе», — говорится в письме Мерца председателю Европейского совета Антонио Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра, который является председателем Совета ЕС, Никосу Христодулидису.

В качестве причин Мерц приводит «бесчисленные препятствия» и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС.

Ранее Мерц предложил ЕС рассмотреть вопрос о том, чтобы дать Украине статус «ассоциированного члена». Канцлер Германии утверждает, что это предложение позволит Украине интегрироваться в блок, не получив пока полноправного членства.