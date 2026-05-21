Самая красивая женщина в мире в обнажающем грудь наряде появилась на фестивале в Каннах

Супермодель Белла Хадид в откровенном наряде Schiaparelli появилась в Каннах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде появилась на фестивале в Каннах. Фото публикует Page Six.

29-летняя знаменитость, которую известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал в 2019 году самой красивой женщиной в мире, предстала на красной дорожке в белом платье люксовой марки Schiaparelli. Сшитое на заказ изделие оказалось оформлено вырезом до пупка и частично демонстрировало обнаженную грудь Хадид. Кроме того, оно было дополнено черной шнуровкой сзади на спине и массивной брошью спереди.

Известно, что данное платье носила актриса и модель Джейн Биркин. В нем она появилась на гала-вечере Союза художников в Париже, который состоялся в 1969 году. При этом Биркин специально надела его задом наперед, чтобы сделать образ более эффектным. Этому приему и последовала Хадид перед выходом на мероприятие в Каннах.

Ранее Хадид в откровенном виде попала в объективы папарацци и вызвала обсуждение в сети.