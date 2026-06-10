Россиянам решили подсластить жизнь

«Ъ»: Кондитеры добились частичной отмены пошлин на ввоз в Россию какао-продуктов

Производители кондитерских изделий добились частичного обнуления пошлин на ввоз в Россию какао-пасты, какао-масла и какао-жира, которые сейчас составляют три, пять и пять процентов соответственно. Об этом со ссылкой на постановление правительства от 8 июня пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, льгота коснется поставок 37 тысяч тонн какао-пасты и 37 тысяч тонн какао-масла и какао-жира. Это меньше потребностей рынка, однако все равно окажется подспорьем для предприятий и позволит сократить себестоимость товара, что скажется на стоимости конечной продукции.

С 2016 года в России действовала нулевая пошлина на какао-продукты, но в 2025 году ее не продлили. Такую меру объяснили необходимостью развития переработки и загрузки существующих мощностей внутри страны, потому что какао-бобы при импорте сборами не облагаются.

Тогда крупные производители объясняли, что решение приведет к повышению цен и снизит конкурентоспособность российской продукции, поскольку ни в Евросоюзе, ни в США пошлин на ввоз какао-продуктов нет.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин рассказал, что с 2021 по 2025 год общая себестоимость производства в России какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в целом выросла почти в полтора раза, хотя выпуск остался почти на том же уровне, что свидетельствует о стабильном росте затрат.

Как отмечает глава аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев, льготы стали попыткой найти компромисс между сдерживанием цен и поддержанием переработчиков с помощью защитного барьера.

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи шоколадных плиток в России упали на 15 процентов в натуральном выражении, но из-за роста цен увеличились на 14 процентов в денежном. Эксперты отмечают, что на этом фоне, с учетом падения покупательной способности, потребители все чаще склоняются к выбору более дешевых сладостей.

