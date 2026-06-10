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Силовые структуры
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07:52, 10 июня 2026Силовые структуры

С подачи директора Росгвардии Золотова под суд отдали двух генералов

«Ъ»: В суд поступило дело экс-замглавы Росгвардии Стригунова и экс-начальника тыла Панова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Москве 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело двух генералов, расследование которого началось с подачи директора Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Главная военная прокуратура отдала под суд бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова и экс-начальника тыла ведомства Владимира Панова. Им вменяют получение взяток от бизнесменов при выполнении госконтрактов и другие должностные преступления.

По данным следствия, в 2014 году между МВД и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.

В том же году он, имея информацию о наличии ограничений использования центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание начать его строительство. В результате условия контракта не были выполнены и объект в эксплуатацию не введен, что нанесло ущерб на сумму более двух миллиардов рублей.

Кроме того, в период с 2012 по 2014 год он получил от коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении государственных контрактов.

7 июля 2025 года Стригунова задержали и избрали меру пресечения.

Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей. По данным следствия, в 2012 году между государственным заказчиком и «СК Ремстройторг» был заключен договор на 2,5 миллиарда рублей. Контроль за исполнением был возложен на Панова. С 2012 до 2014 год генерал-лейтенант получил взятку в размере 37 миллионов рублей от главы компании Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля. За эти деньги Панов должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также оказать общее покровительство и бездействовать в случае, если компания нарушит обязательства.

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