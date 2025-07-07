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17:15, 7 июля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело на бывшего первого заместителя главы Росгвардии

СК: Возбуждено уголовное дело на бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело на бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в 2014 году между МВД и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.

В том же году он, имея информацию о наличии ограничений использования центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание начать его строительство. В результате условия контракта не были выполнены и объект в эксплуатацию не введен, что принесло ущерб на сумму более двух миллиардов рублей.

Кроме того, в период с 2012 по 2014 год он получил от коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении государственных контрактов.

7 июля Стригунова задержали и избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии.

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