Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

Бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов отправлен в СИЗО «Лефортово»

Суд арестовал бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, он отправлен в СИЗО «Лефортово».

По предварительной информации, его арест связан с хищением при строительстве военного полигона под Новосибирском.

Ранее сообщалось, что Стригунов оказался в эпицентре уголовного расследования. Он обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Стригунов стал первым замглавы Росгвардии в январе 2020 года.