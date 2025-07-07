Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

Суд арестовал бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.
По данным канала, он отправлен в СИЗО «Лефортово».
По предварительной информации, его арест связан с хищением при строительстве военного полигона под Новосибирском.
Ранее сообщалось, что Стригунов оказался в эпицентре уголовного расследования. Он обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Стригунов стал первым замглавы Росгвардии в январе 2020 года.