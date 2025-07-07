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16:20, 7 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

Бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов отправлен в СИЗО «Лефортово»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд арестовал бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, он отправлен в СИЗО «Лефортово».

По предварительной информации, его арест связан с хищением при строительстве военного полигона под Новосибирском.

Ранее сообщалось, что Стригунов оказался в эпицентре уголовного расследования. Он обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Стригунов стал первым замглавы Росгвардии в январе 2020 года.

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