Раскрыта сумма переданной российскому генерал-лейтенанту взятки

Генерал-лейтенант Панов получил взятку на 37 миллионов рублей

Арестованный бывший замначальника тыла внутренних войск МВД Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание URA.

По данным следствия, в 2012 году между государственным заказчиком и «СК Ремстройторг» был заключен договор на 2,5 миллиарда рублей. Контроль за исполнением был возложен на Панова. С 2012 до 2014 год генерал-лейтенант получил взятку в размере 37 миллионов рублей от главы компании Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля. За эти деньги Панов должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также оказать общее покровительство и бездействовать в случае, если компания нарушит обязательства.

В ходе обысков у Панова нашли более 21 миллиона рублей и установили более 40 объектов недвижимости, которые оформлены на него самого и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что миллионы рублей и десятки объектов недвижимости изъяли у российского генерал-лейтенанта.