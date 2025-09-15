Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 15 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма переданной российскому генерал-лейтенанту взятки

Генерал-лейтенант Панов получил взятку на 37 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Арестованный бывший замначальника тыла внутренних войск МВД Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание URA.

По данным следствия, в 2012 году между государственным заказчиком и «СК Ремстройторг» был заключен договор на 2,5 миллиарда рублей. Контроль за исполнением был возложен на Панова. С 2012 до 2014 год генерал-лейтенант получил взятку в размере 37 миллионов рублей от главы компании Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля. За эти деньги Панов должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также оказать общее покровительство и бездействовать в случае, если компания нарушит обязательства.

В ходе обысков у Панова нашли более 21 миллиона рублей и установили более 40 объектов недвижимости, которые оформлены на него самого и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что миллионы рублей и десятки объектов недвижимости изъяли у российского генерал-лейтенанта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости