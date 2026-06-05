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07:45, 5 июня 2026Наука и техника

В смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

SamMobile: Samsung устранила 45 уязвимостей в смартфонах, из них 5 — критические
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Linnea Rheborg / Getty Images for IPC

Корпорация Samsung заявила, что в смартфонах бренда обнаружили больше 40 уязвимостей. Об этом сообщает издание SamMobile.

В июне корейская корпорация начала распространять обновление безопасности для своих смартфонов. Уточняется, что апдейт содержит в себе устранение 45 уязвимостей. Из них 33 были занесены в базу Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), 12 уязвимостей были обнаружены специалистами Samsung. Также 5 уязвимостей назвали критическими.

«Большинство уязвимостей, характерных именно для Samsung, затрагивали устройства Galaxy под управлением Android 14, Android 15 и Android 16», — пояснили журналисты издания. Апдейт будет доступен всем пользователям смартфонов бренда в ближайшее время.

Отмечается, что патчи безопасности ранее были включены в бета-версию One UI 9.0. Это обновление уже получили пользователи новейших смартфонов линейки Galaxy S26.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что быстрая зарядка способна ускорить смерть батареи смартфона. Авторы посоветовали следить за температурой устройства и не допускать перегрева.

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