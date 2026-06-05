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07:40, 5 июня 2026Путешествия

Блогерша описала Мексику словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anna LoFi / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала жителей этой страны словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне». Своим впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что лицо мексиканцев «всегда меняется», стоит им узнать, что туристка из России. «Человек начинает улыбаться, вспоминать что-то о нашей стране, кричать: "Путин, Путин", и задавать позитивные вопросы», — объяснила Ершова.

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Россиянка познакомилась с мексиканцем Иманолом, который изучает русский язык, потому что ему «просто нравится Россия». При этом его девушка Лиз рассказала, что приезжала в нашу страну и первым делом отправилась на Красную площадь. «До сих пор вспоминает ее с восторгом. Потом была в Санкт-Петербурге, который тоже произвел на нее огромное впечатление», — поделилась с подписчиками блогерша.

Также Лиз призналась, что попробовала гречку и сперва не поняла это блюдо, но, вернувшись домой, начала скучать по ее вкусу и теперь заказывает крупу из онлайн-магазина. Ершова заметила, что многие латиноамериканцы хотят съездить в Россию, чтобы почувствовать снег, который никогда не видели.

«Мексиканцы любят Россию за вещи, которые нам самим кажутся обычными. Они восхищаются нашими просторами. Для них наша страна — это бесконечные леса, озера, реки и железные дороги. Многие вспоминают космос и Гагарина. Некоторые знают Толстого, Достоевского, Чуковского. А еще многие уверены, что русские люди очень сильные и выносливые», — заключила путешественница.

Ранее Ершова описала одну особенность жизни в Мексике фразой «будто снова вернулись в Россию». По словам автора публикации, речь идет о цыганах.

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