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07:33, 5 июня 2026Россия

Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров

Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены киевским режимом. Об этом ТАСС рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить "номер один", высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — отметил он.

Пушилин охарактеризовал положение украинских оппозиционных лидеров как практически безнадежное и заявил, что предпосылок для заметных изменений в этой сфере он не видит.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус МоскваСимферополь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.

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