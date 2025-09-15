Силовые структуры
12:26, 15 сентября 2025Силовые структуры

Миллионы рублей и десятки объектов недвижимости изъяли у российского генерал-лейтенанта

СК изъял 21 млн рублей и 40 объектов недвижимости у генерал-лейтенанта Панова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Военные следователи изъяли многомиллионное имущество во время обысков у бывшего замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

У Панова нашли более 21 миллиона рублей и установили более 40 объектов недвижимости, которые оформлены на него самого и членов его семьи.

Генерал-лейтенанта обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. По версии следствия, в 2012-2014 годы он получил через посредника взятку в размере 37 миллионов рублей за покровительство при исполнении госконтракта в Кемеровской области. В результате условия контракта на 2,5 миллиарда рублей не были выполнены.

Панова заключили под стражу.

Ранее он уже был осужден. В 2020 году ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили полтора года занимать должности на государственной гражданской службе за злоупотребление должностными полномочиями.

