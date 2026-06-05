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09:29, 5 июня 2026Бывший СССР

В России ответили на обвинения со стороны Молдавии

Озеров: Кишинев бездоказательно обвиняет Москву в повреждении ЛЭП
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Кишинев бездоказательно обвиняет Москву в повреждении линий электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Еще ни одного раза за все время моего полуторагодичного пребывания в Республике Молдова не было получено ни одного факта, подтверждающего российское происхождение вот этих повреждений так называемых», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что доводы Кишинева ограничиваются «мутными фотографиями» и политизированными заявлениями, преследующими цель ухудшить отношения между Россией и Молдавией.

Озеров также назвал условие вывода миротворцев из Приднестровья. По его словам, это может произойти, если решение примут на переговорах в формате «5+2».

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