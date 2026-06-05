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09:18, 5 июня 2026Авто

Россиянам напомнили об опасности перегрева автомобиля

Автоэксперт Ожогин: Последствия перегрева автомобиля бывают серьезными
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом многие водители относятся к автомобилю спокойнее, чем зимой, забывая, что теплый сезон по-своему опасен для машины. О рисках для автомобиля в этот сезон в разговоре с «Российской газетой» рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Чаще всего автовладельцы игнорируют систему охлаждения. Многие водители вспоминают о ней только тогда, когда стрелка температуры уже поднимается выше нормы или на панели появляется предупреждение о перегреве. После этого в лучшем случае придется менять патрубок, термостат или вентилятор. В более серьезном случае может пострадать прокладка головки блока цилиндров, сама головка, поршневая группа или другие элементы двигателя.

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Вторая ошибка — ездить летом с перегрузом. Летом это происходит особенно часто, поскольку едущие на дачу россияне могут положить в багажник все, что поместится. Формально машина едет, но подвеска, амортизаторы, ступичные подшипники, тормоза и шины работают с повышенной нагрузкой. Это особенно опасно на плохих дорогах.

Также россияне часто забывают про масло, фильтры и кондиционер. Летом двигатель часто работает в тяжелых условиях и его защита ухудшается при работе со старым моторным маслом, или если уровень масла близок к минимальному. Масло хуже отводит тепло и хуже смазывает детали, что это ускоряет износ. Водитель может не заметить проблему сразу, но со временем появляются повышенный расход масла, шумная работа двигателя, перегрев и другие неприятные симптомы.

Ранее россиянам напомнили, что продолжительное воздействие ультрафиолета на жаре ускоряет износ многих материалов в салоне автомобиля. Изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Могут пострадать и электронные компоненты — мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор, а также система кондиционирования.

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