Российского генерал-лейтенанта заключили под стражу за взятку

Военный суд отправил в СИЗО генерал-лейтенанта Владимира Панова за взятку

Военный суд отправил в СИЗО бывшего начальника управления расквартирования и строительства — экс-заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд постановил избрать в отношении Панова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

По данным следствия, с 2012 до 2014 год генерал-лейтенант получил взятку в размере 37 миллионов рублей от главы компании «СК Ремстройторг» Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля. За эти деньги Панов должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также оказать бездействие в случае, если компания нарушит обязательства, и общее покровительство.

Отмечается, что ранее Панов уже был осужден. В 2020 году ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили полтора года занимать должности на государственной гражданской службе за злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее сообщалось о начале расследования после срыва гособоронзаказа Объединенной авиакорпорации России. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны РФ Андрея Тюрина, которому вменяется злоупотребление должностными полномочиями.