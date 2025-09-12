Начато расследование после срыва гособоронзаказа Объединенной авиакорпорации России

СК возбудил дело против экс-главы военпредставительства Минобороны РФ Тюрина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина, которому вменяется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа Объединенной авиационной корпорации (ОАК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным СК, с 2020 по 2021 год ОАК заключила многомиллионные госконтракты на изготовление электромеханических устройств, за исполнением которых должен был следить Тюрин.

Однако в последующие два года он подготовил фиктивные документы о стоимости и технических характеристиках специальных изделий, которые не соответствовали условиям заказчика. В результате исполнение госконтракта было сорвано, ущерб Минобороны России превысил 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор компании «Ваккор», выступившей застройщиком военных объектов на Сахалине, Александр Божок получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при гособоронзаказе, в результате которого Минобороны России был причинен ущерб на сумму 123 миллиона рублей.