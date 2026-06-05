Назван один из главных рисков для российской экономики

Вице-премьер Новак назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

Нехватка квалифицированных работников является одним из главных рисков для российской экономики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Другой важной проблемой заместитель главы правительства счел отставание роста производительности труда от динамики увеличения зарплат. Эти факторы в совокупности представляют собой один из важнейших вызовов для российской экономики, констатировал Новак.

Проблема кадрового голода, затронувшего к настоящему времени большинство ключевых отраслей национального ВВП, усугубляется рекордно низкой безработицей. Это означает, что компаниям становится все труднее находить квалифицированных сотрудников, так как свободных на рынке кадров достаточно мало.

На этом фоне руководители ряда компаний стали постепенно замораживать найм и делать ставку на удержание действующих опытных сотрудников. Если раньше они делали акцент на найме новых работников, предлагая им высокую зарплату, то в последнее время таких возможностей стало заметно меньше с учетом стремительного роста издержек. В оставшуюся часть года тенденция заморозки найма, скорее всего, сохранится, сходятся во мнении эксперты. Более того, аналитики не исключили усиление тренда роста частичной занятости.