Аэропорты двух курортных городов России перестали принимать самолеты

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика перестали принимать самолеты

Аэропорты двух курортных городов России — Сочи и Геленджика — перестали принимать и отправлять самолеты утром 5 июня. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Так, в авиагавани Геленджика ограничения ввели в 08:46 по московскому времени, а в Сочи — на десять минут позже. Кроме того, закрылся аэропорт Краснодара (Пашковский).

Ранее самолет авиакомпании Corendon Airlines, летевший из Турции в Москву, незапланированно сел в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково. По словам одной из пассажирок, лайнер приземлился в российском городе, а затем людей продержали в самолете уже на земле четыре часа.