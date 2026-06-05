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09:22, 5 июня 2026Путешествия

Аэропорты двух курортных городов России перестали принимать самолеты

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика перестали принимать самолеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аэропорты двух курортных городов России — Сочи и Геленджика — перестали принимать и отправлять самолеты утром 5 июня. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Так, в авиагавани Геленджика ограничения ввели в 08:46 по московскому времени, а в Сочи — на десять минут позже. Кроме того, закрылся аэропорт Краснодара (Пашковский).

Ранее самолет авиакомпании Corendon Airlines, летевший из Турции в Москву, незапланированно сел в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково. По словам одной из пассажирок, лайнер приземлился в российском городе, а затем людей продержали в самолете уже на земле четыре часа.

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