Самолет из Турции незапланированно сел в российском городе

Пассажиры приземлились в Петербурге вместо Москвы и остались без трансфера

Самолет авиакомпании Corendon Airlines, летевший из Турции в Москву, незапланированно сел в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково. Об этом сообщает сайт телеканала «78.ru».

По словам одной из пассажирок, лайнер приземлился в российском городе, а затем людей продержали на земле четыре часа. За это время им не предоставили ни еды, ни воды. После получения багажа в аэропорту представитель авиакомпании заявил, что она якобы выполнила все свои условия. Однако пассажиры остались без трансфера до Москвы.

«Как хотите, так и добирайтесь. Ни воды, ни еды. Он (представитель авиаперевозчика. — прим. «Ленты.ру») просто исчез, оставил людей», — прокомментировала ситуацию пассажирка. По информации турагента, авиакомпания сначала обещала трансфер, и люди ждали автобусы, однако решение изменили. В итоге в Corendon Airlines пообещали возместить ущерб.

Ранее десятки рейсов задержались в аэропорту Петербурга из-за атаки БПЛА. Всего из расписания выбились 42 самолета.