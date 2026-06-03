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10:25, 3 июня 2026Путешествия

Десятки рейсов задержались в аэропорту Петербурга из-за атаки БПЛА

В Пулково задерживаются 42 рейса из-за атаки БПЛА
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Десятки рейсов задержались в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА утром 3 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как уточнили в пресс-службе авиагавани, на 8:00 по московскому времени из расписания выбились 42 самолета. 12 бортов ушли на запасные аэродромы из-за введенных ограничений. При этом на данный момент аэропорт уже вернулся к штатной работе и будет отправлять рейсы в приоритетном порядке.

«Просим пассажиров в терминале следить за объявлениями. Также обращаем внимание, что номер выхода на посадку может быть изменен», — отметили в Пулково.

С 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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