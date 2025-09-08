Силовые структуры
Оглашен приговор за срыв гособоронзаказа Минобороны России

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд огласил приговор за срыв гособоронзаказа, в результате которого Минобороны России был причинен ущерб на сумму 123 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

Бывший гендиректор компании «Ваккор», выступившей застройщиком военных объектов на Сахалине, Александр Божок получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями.

Следствие и суд установили, что в 2020 году Минобороны заключило госконтракт со строительной компанией о реализации проекта на Сахалине, однако в 2022 году выяснилось, что Божок растратил выделенные для реализации контракта денежные средства в размере 123 миллионов рублей. Он направил более 88 миллионов рублей на погашение кредитных обязательств своей компании.

В декабре 2024 года предпринимателя арестовали, а на его имущество стоимостью 5 миллионов рублей были наложены обеспечительные меры.

