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14:04, 17 декабря 2024Силовые структуры

Застройщика военных объектов на Сахалине арестовали за хищение 88 миллионов рублей

СК обвинил главу «Ваккор» в злоупотреблении по гособоронзаказу Минобороны РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Следователь предъявил обвинение гендиректору компании «Ваккор» Александру Божку в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

С санкции суда фигурант дела арестован.

По данным следствия, в 2022 году фирма «Ваккор» заключила многомиллионный госконтракт на строительство военных объектов на острове Сахалин. Божок направил более 88 миллионов рублей, выделенных на реализацию госконтракта, на погашение кредитных обязательств своей компании, при этом не выполнив обязательства по строительству объектов по гособоронзаказу. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

16 декабря сообщалось, что уголовное дело в отношении гендиректора Чебоксарского завода «Металлист» Сергея Червякова, обвиняемого в коррупции при исполнении гособоронзаказа Минобороны России, передано для рассмотрения по существу в Хамовнический районный суд Москвы.

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