Главу российского завода отдали под суд за взятки при гособоронзаказе Минобороны России

СК завершил следствие по делу гендиректора завода «Металлист» Червякова

Уголовное дело гендиректора Чебоксарского завода «Металлист» Сергея Червякова, обвиняемого в коррупции при исполнении гособоронзаказа Минобороны России, передано для рассмотрения по существу в Хамовнический районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Военные следователи завершили расследование дела. Червякова обвиняют в даче взяток высокопоставленным сотрудникам военного ведомства, курирующим исполнение гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2020 году гендиректор завода с целью ослабления контроля за выполнением многомиллионного госконтракта с Минобороны и получения преференций передал 1,8 миллиона рублей начальнику управления Департамента военного ведомства Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву.

Червяков находится под стражей, его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей арестовано.

13 ноября суд вынес обвинительный приговор Макееву, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем отделался условным наказанием сроком четыре года. Суд назначил ему также штраф в 2,6 миллиона рублей.

