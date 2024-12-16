Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 16 декабря 2024Силовые структуры

Главу российского завода отдали под суд за взятки при гособоронзаказе Минобороны России

СК завершил следствие по делу гендиректора завода «Металлист» Червякова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уголовное дело гендиректора Чебоксарского завода «Металлист» Сергея Червякова, обвиняемого в коррупции при исполнении гособоронзаказа Минобороны России, передано для рассмотрения по существу в Хамовнический районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Военные следователи завершили расследование дела. Червякова обвиняют в даче взяток высокопоставленным сотрудникам военного ведомства, курирующим исполнение гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2020 году гендиректор завода с целью ослабления контроля за выполнением многомиллионного госконтракта с Минобороны и получения преференций передал 1,8 миллиона рублей начальнику управления Департамента военного ведомства Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву.

Червяков находится под стражей, его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей арестовано.

13 ноября суд вынес обвинительный приговор Макееву, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем отделался условным наказанием сроком четыре года. Суд назначил ему также штраф в 2,6 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше