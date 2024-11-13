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11:23, 13 ноября 2024Силовые структуры

Отвечающий за гособоронзаказ в Минобороны России отделался условным сроком за взятки

Суд дал 4 года условно экс-главе отдела гособоронзаказа Минобороны РФ Макееву
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Военный чиновник признан виновным в получении взятки. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем отделался условным наказанием сроком четыре года. Суд назначил ему также штраф в 2,6 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что в 2019 году Минобороны России заключило с Чебоксарским заводом «Металлист» многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу. В 2020 году директор предприятия Сергей Червяков передал в качестве взяток 1,8 миллиона рублей начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Макееву, чтобы они приняли некачественные работы по госконтрактам.

В настоящее время Вертелецкий и Червяков знакомятся с материалами дела. Их будут судить отдельно.

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