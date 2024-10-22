Завершено следствие по делу о коррупции чиновника Минобороны России

СК завершил дело главы из департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкого

Завершено расследование уголовного дела начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Фигурант дела приступил к ознакомлению с материалами, после чего они будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем Вертелецкий предстанет перед судом. Ему вменяется получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным СК, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву взятки на сумму 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на 73 миллиона рублей.

Вертелецкий заключен под стражу, его имущество арестовано.

Макеева уже судят, а Червяков знакомится с материалами уголовного дела.

