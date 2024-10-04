Завершено следствие по делу главы завода за дачу взяток военным из Минобороны России

СК завершил следствие по делу о взятках в департаменте гособоронзаказа МО России

Завершено расследование уголовного дела о коррупции в департаменте по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России, по которому проходит гендиректор Чебоксарского завода «Металлист» Сергей Червяков, обвиняемый в даче взяток военным чиновникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2019 году предприятие заключило с Минобороны многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Червяков дал взятки на общую сумму в 1,8 миллиона рублей начальнику управления департамента военного ведомства Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву, чтобы они ослабили контроль за исполнением госконтракта.

Червяков находится под стражей. Его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей арестовано.

Расследование дела Вертелецкого еще продолжается. Макеев, заключивший досудебное соглашение со следствием, уже предстал перед судом, его дело рассматривает в настоящее время Хамовнический суд Москвы.

24 сентября сообщалось о завершении расследования уголовного дела сотрудников Пермского телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении 48 миллионов рублей путем аферы при поставках продукции Минобороны России.