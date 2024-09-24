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13:48, 24 сентября 2024Силовые структуры

Сотрудников завода отдали под суд за аферы при поставках Минобороны России

СК завершил следствие по делу сотрудников завода «Телта» о поставках Минобороны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела сотрудников Пермского телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении 48 миллионов рублей путем аферы при поставках продукции Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По делу проходят учредитель предприятия Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2016-го по 2021 год Морозов, Высоков и Гришина завысили себестоимость продукции при реализации госконтракта с военным ведомством на сумму более 1,4 миллиарда рублей. В результате был причинен ущерб бюджету в рамках выполнения гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

В настоящее время фигуранты приступили в ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего их отдадут под суд.

Двое экс-менеджеров завода проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей от руководства предприятия за покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

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      Любовь Ширижик
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