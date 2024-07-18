Обвиняемый в получении взятки экс-замглавы Генштаба частично признал вину

«Ъ»: экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Шамарин частично признал вину

Проходящий по делу о взятке замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал вину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, обвиняемый признал, что получил 19 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». В то же время Шамарин отрицает получение еще 17 миллионов рублей. Также генерал-лейтенант не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения по части 6 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере), за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Ранее 18 июля стало известно, что Вадима Шамарина отстранили от должности.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства одной из российских фирм. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны.