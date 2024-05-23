Задержан замначальника Генштаба ВС России

Задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Шамарин

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, главного связиста Российской армии доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

21 мая 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.

На протяжении последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.

Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге, окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи и Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части.

В 2020 году назначен врио начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.