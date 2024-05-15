Главный кадровик Минобороны обжаловал свой арест

Главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке, сообщает ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Ранее Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Видео, на котором он получает предполагаемую взятку, опубликовал Telegram-канал Shot.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.