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23:32, 15 мая 2024Силовые структуры

Главный кадровик Минобороны обжаловал свой арест

Главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Фото: Pixabay

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке, сообщает ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Ранее Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Видео, на котором он получает предполагаемую взятку, опубликовал Telegram-канал Shot.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

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      Марина Совина
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