Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России

Shot опубликовал кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны РФ

Предполагаемая взятка, которую получил начальник ГУ кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео изображено трехэтажное здание около Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Оно является частью комплекса, построенного бизнесменом Левой Мартиросяном. Одно из зданий комплекса, где находится магазин, оформлено на супругу Кузнецова. Взамен на это бизнесмен получил многомиллионные госконтракты.

Ранее Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.