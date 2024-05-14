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10:00, 14 мая 2024Силовые структуры

Суд арестовал тезку главного кадровика Минобороны России

«Ъ»: суд арестовал тезку главного кадровика Минобороны по обвинению во взятке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд арестовал Юрия Кузнецова, полного тезку начальника Главного управления кадров Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее агентство ТАСС, а также Telegram-каналы «Рыбарь» и «Военкоры русской весны» утверждали, что генерал-лейтенант Кузнецов был задержан.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных Сил России, отвечающее за охрану государственной тайны. По информации СМИ, именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.

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      Екатерина Кашурникова
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