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00:49, 14 мая 2024Силовые структуры

Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили

ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов задержан

Фото: Главное управление кадров Минобороны

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что генерал-лейтенанта подозревают с совершении уголовного преступления. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее в картотеке появилась запись о заключении Кузнецова под стражу.

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      Марина Совина
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