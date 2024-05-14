Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили

ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов задержан

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что генерал-лейтенанта подозревают с совершении уголовного преступления. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее в картотеке появилась запись о заключении Кузнецова под стражу.