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00:36, 14 мая 2024Силовые структуры

В военном суде нашлась запись о задержании главного кадровика Минобороны

В картотеке военного суда запись о задержании главного кадровика Минобороны

Фото: Минобороны России

В картотеке 235-го гарнизонного военного суда появилась запись о деле в отношении Кузнецова Юрия Васильевича, чьи ФИО полностью совпадают с ФИО начальника Главного управления кадров Министерства обороны.

Из записи следует, что 13 мая прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения Кузнецова под стражу. Ранее выяснилось, что генерал-лейтенант в тот день на рабочем месте отсутствовал.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники подтверждает, что Кузнецов арестован и помещен в СИЗО.

О возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны сообщалось ранее 14 мая. Telegram-канал «Рыбарь» предположил, что у следователей могли возникнуть вопросы к периоду, когда Кузнецов возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечающее за защиту государственной тайны.

Официальной информации о задержании Кузнецова не поступало.

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      Марина Совина
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