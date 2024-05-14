Стало известно о возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны

«Рыбарь»: следователи заинтересовались главным кадровиком Минобороны Кузнецовым

Следственные органы, возможно, заинтересовались руководителем Главного управления кадров Минобороны России Юрием Кузнецовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

В понедельник, 13 мая, генерал-лейтенант на рабочем месте отсутствовал. Кузнецов занял свою текущую должность в мае 2023 года. До этого он возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечающее за защиту государственной тайны. По информации Рыбаря, именно к этому периоду в следователей могли возникнуть вопросы.

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина свою вину не признал.