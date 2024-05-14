Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:22, 14 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны

«Рыбарь»: следователи заинтересовались главным кадровиком Минобороны Кузнецовым

Фото: Минобороны

Следственные органы, возможно, заинтересовались руководителем Главного управления кадров Минобороны России Юрием Кузнецовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

В понедельник, 13 мая, генерал-лейтенант на рабочем месте отсутствовал. Кузнецов занял свою текущую должность в мае 2023 года. До этого он возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечающее за защиту государственной тайны. По информации Рыбаря, именно к этому периоду в следователей могли возникнуть вопросы.

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина свою вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В военном суде нашлась запись о задержании главного кадровика Минобороны

      Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

      Учительница пустилась в бега после секса с подростком

      Футболист из Украины рассказал о получении российского паспорта

      Стало известно о возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны

      В Киеве внезапно заговорили об успехах российских войск

      Латвийскому телевидению запретили проводить дебаты на русском языке

      На Украине превратили Т-72 в БТР

      Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

      Стало известно о взрыве в Днепре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше