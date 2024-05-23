Главный кадровик Минобороны России Кузнецов отказался признать вину

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов вину в получении особо крупной взятки не признал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сказал, что с самого начала следствия генерал-лейтенант отказывает признать вину в инкриминируемом ему преступлении. По его словам сейчас Кузнецов также придерживается этой позиции.

Ранее сообщалось, что главный кадровик Минобороны России Кузнецов во время заседания суда пожаловался на заболевания, которые он получил во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

Кузнецова арестовали 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Защита кадровика хочет оспорить его арест.

