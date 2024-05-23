Главный кадровик Минобороны России Кузнецов рассказал о своих заболеваниях

Генерал Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов во время заседания суда пожаловался на заболевания, которые он получил во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов в обращении к суду сказал, что вынужден обращаться к врачам, пить таблетки и терпеть боль. Также обвиняемый пожаловался на щитовидку и заявил, что четыре года работает без отпусков. «Все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — заявил генерал.

Заседание по делу против Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Суд рассматривает жалобу его защиты. Подсудимый участвует в заседании по видео-конференц-связи. Его адвокат просит перевести генерала под домашний арест в Истринский район Московской области.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Кузнецова строится на показаниях одного свидетеля.