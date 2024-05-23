Стали известны подробности в деле главного кадровика Минобороны России

Дело главного кадровика Минобороны Кузнецова построено на показаниях 1 свидетеля

Уголовное дело в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова строится на показаниях одного свидетеля. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат главного кадровика Сергей Щеголев заявил, что правоохранители не смогли доказать причастность Кузнецова к преступлению. По его словам, показания свидетеля можно трактовать по-разному.

Кузнецова арестовали 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Защита кадровика хочет оспорить его арест. Суд рассмотрит их жалобу 23 мая в открытом режиме.