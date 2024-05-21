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16:52, 21 мая 2024Силовые структуры

Стала известна дата рассмотрения жалобы на арест кадровика Минобороны Кузнецова

ТАСС: жалобу на арест главного кадровика Минобороны Кузнецова рассмотрят 23 мая

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стала известна дата рассмотрения жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

По данным ведомства, жалобу рассмотрят 23 мая в открытом режиме.

Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Видео, на котором он получает предполагаемую взятку, опубликовал Telegram-канал Shot.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

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