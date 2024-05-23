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10:45, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об автопарке жены арестованного замначальника Генштаба ВС

Жена арестованного замначальника Генштаба ВС России меняла авто каждые три года
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания замначальника Генштаба ВС России

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жена арестованного замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадима Шамарина меняла автомобили каждые три года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала у женщины была Toyota FunCargo 2000, потом Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022 года у нее появился Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года.

Также супругам Шамариным принадлежит квартира в подмосковном Подольске площадью 82,6 квадратного метра. Она расположена в 15-этажном доме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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