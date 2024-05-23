Раскрыты подробности об автопарке жены арестованного замначальника Генштаба ВС

Жена арестованного замначальника Генштаба ВС России меняла авто каждые три года

Жена арестованного замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадима Шамарина меняла автомобили каждые три года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала у женщины была Toyota FunCargo 2000, потом Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022 года у нее появился Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года.

Также супругам Шамариным принадлежит квартира в подмосковном Подольске площадью 82,6 квадратного метра. Она расположена в 15-этажном доме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

