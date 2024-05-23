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10:05, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания замначальника Генштаба ВС России

Замначальника Генштаба ВС России Шамарина задержали по делу о взятке

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Замначальника Генштаба ВС России и главного связиста Российской армии Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Причину задержания в четверг, 23 мая, раскрыл Telegram-канал Shot.

По его данным, 235-й гарнизонный суд арестовал генерал-лейтенанта на время расследования уголовного дела.

Ранее 23 мая сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге, окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи и Военную академию связи. В 2020 году назначен врио начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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