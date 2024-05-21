Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

Суд арестовал экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании ему меры пресечения принято по ходатайству следствия. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

На протяжении последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.