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15:30, 21 мая 2024Силовые структуры

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

Суд арестовал экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова по делу о мошенничестве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании ему меры пресечения принято по ходатайству следствия. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

На протяжении последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.

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      Любовь Ширижик
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