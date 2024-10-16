Второй фигурант дела экс-командующего 58-й армией Попова признал вину

Второй фигурант дела генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину

Второй фигурант дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, он полностью признал вину по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Попов потребовал отвода судьи Дмитрия Летуновского, который еще не приступил к рассмотрению дела о мошенничестве и служебном подлоге.

Генерала Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал об участии в боевых действиях в зоне СВО.